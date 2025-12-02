العمليات المشتركة تحذر من استخدام ضوء الليزر بجميع أنواعه في هذه المناطق

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "نظراً لما يشكّله استخدام ضوء الليزر من مخاطر جدّية على سلامة الطيران العسكري والمدني، واحتمال تأثيره على رؤية الطيارين أثناء الإقلاع والهبوط، وبهدف الحفاظ على أمن العمليات الجوية ومنع أي تهديد لسلامة الأفراد والممتلكات بما يعزز سمعة البلاد بهذا الاطار ، تؤكد قيادة العمليات المشتركة/ الامني ما يلي:-يُمنع منعاً باتّاً استخدام ضوء الليزر بجميع أنواعه وتحت أي ظرف داخل المناطق المحيطة بالمطارات العسكرية والمدنية أو القريبة منها، سواء من قبل عناصر القوات الأمنية أو المدنيين.-يُحال كل من يخالف هذا التوجيه إلى القضاء وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة