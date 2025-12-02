القبض على متهم قتل شخصاً داخل فندق في البصرة

وذكر بيان للقيادة، ورد لـ ، إن "مفارز مركز شرطة ألقت القبض على متهم بعد قيامه بطعن شخص عدة مرات داخل أحد فنادق منطقة العشار – ساحة أم البروم، بسبب خلاف سابق، مما أدى إلى وفاته. وقد ضُبطت الأداة الحادة بحوزة المتهم".وأضاف البيان، أنه "أجرت مفرزة الأدلة الجنائية الكشف على الجثة ونقلتها إلى الطبابة العدلية، واتُخذت الإجراءات القانونية بحق المتهم".