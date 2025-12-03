اعتقال متهمين بحرق محل للحلاقة في البصرة (صورة)

وقالت الشرطة في بيان ورد لـ ، إن "مفارز قسم شرطة الحسين ومركز شرطة تمكنوا من إلقاء القبض على متهمين أقدموا في وقت سابق على حرق محل حلاقة في منطقة ".وأضافت الشرطة، "وبعد التحري وجمع المعلومات تم تعقب المتهمين والقبض عليهم في منطقة ، وضُبط بحوزتهم سلاح ناري نوع مسدس".وتابعت الشرطة، أن "اللجنة التحقيقية دُوّنت أقوالهم أصولياً، واعترفوا بحرق المحل ابتدائياً وقضائياً، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للقانون".