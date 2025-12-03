الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548903-639003508504729620.jpg
الحبس الشديد لمدير بلديات الأنبار السابق مع إلزامه برد 32 مليار دينار
أمن
2025-12-03 | 04:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
380 شوهد
السومرية نيوز
ـ امني
أعلنت
هيئة النزاهة
الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، صدور قرار حكمٍ بالحبس الشديد على المُدير السابق لبلديّـات
الأنبار
؛ على خلفيَّـة جريمة الكسب غير المشروع.
وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في معرض حديثها عن القضيَّـة التي حقَّقت فيها وأحالتها على القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّـة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بحقّ مُدير بلديَّات
الأنبار
سابقاً يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ؛ لاقترافه جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع".
وتابعت إنَّ "القرار تضمَّن ردَّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (١٦,٤١٧,٣٩٢,٠٠٠) ستة عشر مليار دينارٍ، والغرامة الماليَّة التي تعادل تلك القيمة، مُؤكّدةً أنَّ مجموع المبالغ التي ألزم القرار المُدان بتسديدها تصل إلى (٣٢,٨٣٤,٧٨٤,٠٠٠) اثنين وثلاثين مليار دينار" .
وأضافت إنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، ومنها التقرير الفنيُّ لدائرة الوقاية، ووجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها على المُدان بالحبس الشديد وردّ قيمة الكسب غير المشروع والغرامة الماليَّة التي تعادلها؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ ثالثاً ورابعاً) من قانون
هيئة النزاهة
والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل".
وأشارت الهيئة إلى أنَّ "القرار اشتمل على عدم إطلاق سراح المحكوم إلا بعد سداد مبلغ الغرامة وردّ قيمة الكسب غير المشروع، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بالمُطالبة بالتعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، فضلاً عن تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
النزاهة: الحبس الشديد لمدير المصرف الزراعي السابق في ديالى
03:13 | 2025-11-25
الحبس الشديد لموظفة في مصرف الرشيد وإلزامها بدفع غرامة تتجاوز 3 مليارات
08:31 | 2025-09-23
الحبـس الشديـد لمسؤول محلي سابق في ديالى
08:05 | 2025-09-09
النزاهـة: السجـن 6 سنوات لمدير بلدية سابق في ذي قار بسبب الرشوة
06:21 | 2025-11-17
النزاهة
امني
الانبار
السومرية نيوز
هيئة النزاهة
سومرية نيوز
السومرية
الأنبار
النزا
دانة
الحج
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
موجة الامطار تبدأ والحرارة تقترب من درجة الانجماد
محليات
39.65%
01:08 | 2025-12-02
موجة الامطار تبدأ والحرارة تقترب من درجة الانجماد
01:08 | 2025-12-02
الانواء الجوية تصدر تحذيرا: ابتعدوا عن هذه المنطقة في العراق
محليات
34.51%
09:18 | 2025-12-01
الانواء الجوية تصدر تحذيرا: ابتعدوا عن هذه المنطقة في العراق
09:18 | 2025-12-01
العطل الرسمية خلال كانون الأول.. هل سيكون الأربعاء المقبل عطلة لكل العراقيين؟
محليات
16.22%
04:29 | 2025-12-02
العطل الرسمية خلال كانون الأول.. هل سيكون الأربعاء المقبل عطلة لكل العراقيين؟
04:29 | 2025-12-02
بعد الطفرة الصباحية.. تراجع أسعار الدولار في العراق
اقتصاد
9.62%
08:34 | 2025-12-02
بعد الطفرة الصباحية.. تراجع أسعار الدولار في العراق
08:34 | 2025-12-02
المزيد
