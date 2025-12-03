إحباط محاولة إدخال 18 كغم من المخدرات باستخدام "بالونات" على حدود الأنبار (صور)

وقالت قيادة قوات الحدود في بيان ورد لـ ، إنه "استمراراً لنجاح التحصينات والإجراءات الأمنية التي اعتمدتها قيادة قوات الحدود في التصدي لمحاولات التسلل والتهريب، تمكنت مفارز الفوج الثالث في السادس من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تزن (18) كغم، كانت محمولة بواسطة بالون هوائي عبر الشريط الحدودي غربي ".وأضافت القيادة، أنه "تم العثور على (98) كيساً بداخلها (1000) حبة مخدرة لكل كيس، حيث جرى ضبط المواد المهربة وفق الأصول القانونية، وتنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية".