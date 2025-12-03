الكشف عن نتائج التحقيق باستهداف حقل كورمور.. ست توصيات

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مايك السومرية
من
06:30 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مقتل شخص بإطلاق نار داخل قاعة طعام في واشنطن
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-548980-639003909892124459.jpg
الكشف عن نتائج التحقيق باستهداف حقل كورمور.. ست توصيات
أمن
2025-12-03 | 15:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
2,219 شوهد
كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، مساء الأربعاء، عن نتائج التحقيق باستهداف حقل كورمور في
محافظة السليمانية
، فيما أصدرت النتائج ست توصيات.
وقال صباح النعمان في بيان، "بناءً على أوامر القائد العام للقوات المسلحة
محمد شياع السوداني
، وعلى خلفية الاعتداء الغادر والجبان الذي تعرض له حقل كورمور في
محافظة السليمانية
يوم 26 تشرين الثاني 2025، فقد باشرت اللجنة التحقيقية المشكلة لمعرفة ملابسات هذا الاعتداء الإرهابي، أعمالها يوم الجمعة الموافق 28 تشرين الثاني 2025 برئاسة
وزير الداخلية
، وعضوية؛ رئيس جهاز المخابرات الوطني، ووزير الداخلية في حكومة إقليم
كردستان العراق
، وقيادة
العمليات المشتركة
، وبإسناد من اللجنة الفنية المؤلفة من ممثلين عن
هيئة الحشد الشعبي
، ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وجهاز
الأمن الوطني
، وقيادة الدفاع الجوي وقيادة طيران الجيش، ومديرية المدفعية، ومديرية الاستخبارات العسكرية، ومديرية الهندسة العسكرية، ومديرية المتفجرات، ومديرية الأدلة الجنائية، ومديرية الأسايش، ومديرية الأدلة الجنائية في حكومة
إقليم كردستان
العراق".
وأضاف "استعرضت اللجنة التحقيقية نتائج عملها اليوم الأربعاء باجتماع ترأسه القائد العام للقوات المسلحة محمد
شياع السوداني
، حيث صادق على نتائج التحقيق".
وتضمنت نتائج التحقيق وفق النعمان، أن "الهجوم الجبان قد نفذ بواسطة طائرتين مسيرتين، إحداهما إصابت الحقل والأخرى سقطت خارجه، حيث تم تحريز حطام الطائرتين لدى الأدلة الجنائية لغرض تفريغ جهاز الذاكرة"، مردفا "انطلقت الطائرتان اللتان نفذتا الاعتداء من جهة جنوبي الحقل من مناطق شرقي قضاء طوز خرماتو".
ولفت الى أن "هذا الاعتداء هو
الحادي عشر
على هذا الحقل من المنطقة المذكورة أعلاه"، مضيفا "تم التوصل الى أسماء المنفذين لهذا الاعتداء، وهم من العناصر الخارجة عن القانون، والصادرة بحق البعض منهم مذكرات قبض قضائية وجارية متابعتهم من قبل الأجهزة الامنية، وبعد تشخيص هوية الفاعلين، باشرت
الأجهزة الأمنية
بجمع الأدلة الفنية لغرض إدانتهم وتقديمهم للعدالة".
وأوصت اللجنة بحسب النعمان بعدة إجراءات لحماية الحقل ستقوم بها
الحكومة الاتحادية
بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق.
وشملت التوصيات "إعادة انتشار القوات الأمنية في قاطع عمليات شرق
صلاح الدين
، بما يؤمن سد أي ثغرة أمنية وإدامة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية والقطعات الماسكة وضمان وحدة القيادة، والإيعاز الى وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة
الحشد الشعبي
باستبدال القيادات بهذه المناطق بقيادات كفوءة".
كما شملت "تطوير وتعزيز قنوات التواصل الاستخباري بين الأجهزة الاستخبارية الاتحادية ونظيرتها في الإقليم، وقيام
وزارة الدفاع
بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق بتزويد الحقل بمنظومات الدفاع الجوي وتأمين حمايته".
وشملت التوصيات كذلك "فرض إجراءات مشددة لاستخدام ونقل الطائرات المسيّرة بأنواعها، إلا بموافقة رسمية من الجهات المختصة، ومفاتحة
مجلس القضاء الأعلى
لتشكيل لجنة مع الوكالات الأمنية والاستخبارية لمتابعة التحقيق في القضية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
مصدر أمني: نتائج التحقيق في استهداف حقل كورمور ستشمل الجهة المتورطة
06:16 | 2025-11-28
أول تعليق للإطار التنسيقي بعد استهداف حقل كورمور للغاز
13:27 | 2025-11-27
السوداني يُوجه بتشكيل لجنة تحقيقية عليا حول "الهجوم على حقل كورمور النفطي"
07:55 | 2025-11-27
الكشف عن نتائج التحقيقات بانهيار مجسر كربلاء
09:15 | 2025-09-23
حقل كورمور
السليمانية
قيادة العمليات المشتركة
محمد شياع السوداني
مجلس القضاء الأعلى
العمليات المشتركة
هيئة الحشد الشعبي
محافظة السليمانية
الحكومة الاتحادية
الأجهزة الأمنية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
موجة الامطار تبدأ والحرارة تقترب من درجة الانجماد
محليات
49.23%
01:08 | 2025-12-02
موجة الامطار تبدأ والحرارة تقترب من درجة الانجماد
01:08 | 2025-12-02
العطل الرسمية خلال كانون الأول.. هل سيكون الأربعاء المقبل عطلة لكل العراقيين؟
محليات
19.99%
04:29 | 2025-12-02
العطل الرسمية خلال كانون الأول.. هل سيكون الأربعاء المقبل عطلة لكل العراقيين؟
04:29 | 2025-12-02
مناطق عراقية ستشم "رائحة الامطار" اليوم.. لكن: الغرق الفعلي قادم بعد 72 ساعة
أخبار الطقس
18.92%
00:58 | 2025-12-03
مناطق عراقية ستشم "رائحة الامطار" اليوم.. لكن: الغرق الفعلي قادم بعد 72 ساعة
00:58 | 2025-12-03
بعد الطفرة الصباحية.. تراجع أسعار الدولار في العراق
اقتصاد
11.86%
08:34 | 2025-12-02
بعد الطفرة الصباحية.. تراجع أسعار الدولار في العراق
08:34 | 2025-12-02
المزيد
أحدث الحلقات
مايك السومرية
ناريمان الصالحي، فنانة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٥ | season 1
15:00 | 2025-12-03
مايك السومرية
ناريمان الصالحي، فنانة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٥ | season 1
15:00 | 2025-12-03
من الأخير
نوبل تبدّد سلام الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-03
من الأخير
نوبل تبدّد سلام الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-03
Live Talk
تأثير رياضة السكيت على المجتمعات الشبابية - Live Talk - الحلقة ١٧٣ | 2025
10:30 | 2025-12-03
Live Talk
تأثير رياضة السكيت على المجتمعات الشبابية - Live Talk - الحلقة ١٧٣ | 2025
10:30 | 2025-12-03
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-03
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-03
52 دقيقة
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
52 دقيقة
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
طل الصباح
أبراج - يمين يسار 1-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-01
طل الصباح
أبراج - يمين يسار 1-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-01
الأكثر مشاهدة
مايك السومرية
ناريمان الصالحي، فنانة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٥ | season 1
15:00 | 2025-12-03
مايك السومرية
ناريمان الصالحي، فنانة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٥ | season 1
15:00 | 2025-12-03
من الأخير
نوبل تبدّد سلام الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-03
من الأخير
نوبل تبدّد سلام الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-03
Live Talk
تأثير رياضة السكيت على المجتمعات الشبابية - Live Talk - الحلقة ١٧٣ | 2025
10:30 | 2025-12-03
Live Talk
تأثير رياضة السكيت على المجتمعات الشبابية - Live Talk - الحلقة ١٧٣ | 2025
10:30 | 2025-12-03
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-03
ناس وناس
بغداد ساحة الرصافي - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-03
52 دقيقة
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
52 دقيقة
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
لقطات
ثلاثة شروط وضعتها أمريكا لتشكيل الحكومة | من الأخير
17:00 | 2025-12-01
لقطات
ثلاثة شروط وضعتها أمريكا لتشكيل الحكومة | من الأخير
17:00 | 2025-12-01
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
اخترنا لك
إحباط محاولة إدخال 18 كغم من المخدرات باستخدام "بالونات" على حدود الأنبار (صور)
05:33 | 2025-12-03
الحبس الشديد لمدير بلديات الأنبار السابق مع إلزامه برد 32 مليار دينار
04:26 | 2025-12-03
اعتقال متهمين بحرق محل للحلاقة في البصرة (صورة)
02:32 | 2025-12-03
القبض على متهم قتل شخصاً داخل فندق في البصرة
07:37 | 2025-12-02
جريمة قتل غامضة داخل أحد فنادق البصرة
05:49 | 2025-12-02
العمليات المشتركة تحذر من استخدام ضوء الليزر بجميع أنواعه في هذه المناطق
05:34 | 2025-12-02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.