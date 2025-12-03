الكشف عن نتائج التحقيق باستهداف حقل كورمور.. ست توصيات

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، مساء الأربعاء، عن نتائج التحقيق باستهداف حقل كورمور في ، فيما أصدرت النتائج ست توصيات.





وأضاف "استعرضت اللجنة التحقيقية نتائج عملها اليوم الأربعاء باجتماع ترأسه القائد العام للقوات المسلحة محمد ، حيث صادق على نتائج التحقيق". وقال صباح النعمان في بيان، "بناءً على أوامر القائد العام للقوات المسلحة ، وعلى خلفية الاعتداء الغادر والجبان الذي تعرض له حقل كورمور في يوم 26 تشرين الثاني 2025، فقد باشرت اللجنة التحقيقية المشكلة لمعرفة ملابسات هذا الاعتداء الإرهابي، أعمالها يوم الجمعة الموافق 28 تشرين الثاني 2025 برئاسة ، وعضوية؛ رئيس جهاز المخابرات الوطني، ووزير الداخلية في حكومة إقليم ، وقيادة ، وبإسناد من اللجنة الفنية المؤلفة من ممثلين عن ، ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وجهاز ، وقيادة الدفاع الجوي وقيادة طيران الجيش، ومديرية المدفعية، ومديرية الاستخبارات العسكرية، ومديرية الهندسة العسكرية، ومديرية المتفجرات، ومديرية الأدلة الجنائية، ومديرية الأسايش، ومديرية الأدلة الجنائية في حكومة العراق".وأضاف "استعرضت اللجنة التحقيقية نتائج عملها اليوم الأربعاء باجتماع ترأسه القائد العام للقوات المسلحة محمد ، حيث صادق على نتائج التحقيق".

وتضمنت نتائج التحقيق وفق النعمان، أن "الهجوم الجبان قد نفذ بواسطة طائرتين مسيرتين، إحداهما إصابت الحقل والأخرى سقطت خارجه، حيث تم تحريز حطام الطائرتين لدى الأدلة الجنائية لغرض تفريغ جهاز الذاكرة"، مردفا "انطلقت الطائرتان اللتان نفذتا الاعتداء من جهة جنوبي الحقل من مناطق شرقي قضاء طوز خرماتو".

ولفت الى أن "هذا الاعتداء هو على هذا الحقل من المنطقة المذكورة أعلاه"، مضيفا "تم التوصل الى أسماء المنفذين لهذا الاعتداء، وهم من العناصر الخارجة عن القانون، والصادرة بحق البعض منهم مذكرات قبض قضائية وجارية متابعتهم من قبل الأجهزة الامنية، وبعد تشخيص هوية الفاعلين، باشرت بجمع الأدلة الفنية لغرض إدانتهم وتقديمهم للعدالة".



وأوصت اللجنة بحسب النعمان بعدة إجراءات لحماية الحقل ستقوم بها بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق.

وشملت التوصيات "إعادة انتشار القوات الأمنية في قاطع عمليات شرق ، بما يؤمن سد أي ثغرة أمنية وإدامة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية والقطعات الماسكة وضمان وحدة القيادة، والإيعاز الى وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة باستبدال القيادات بهذه المناطق بقيادات كفوءة".

كما شملت "تطوير وتعزيز قنوات التواصل الاستخباري بين الأجهزة الاستخبارية الاتحادية ونظيرتها في الإقليم، وقيام بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق بتزويد الحقل بمنظومات الدفاع الجوي وتأمين حمايته".

وشملت التوصيات كذلك "فرض إجراءات مشددة لاستخدام ونقل الطائرات المسيّرة بأنواعها، إلا بموافقة رسمية من الجهات المختصة، ومفاتحة لتشكيل لجنة مع الوكالات الأمنية والاستخبارية لمتابعة التحقيق في القضية".