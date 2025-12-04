الصفحة الرئيسية
فرنسا: نواجه تهديدا مع اقتراب موسم الأعياد
الاستخبارات العسكرية تضبط كمية كبيرة من المخدرات في صحراء الأنبار
أمن
2025-12-04 | 02:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز
– أمن
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، ضبط كمية كبيرة من
المخدرات
في
صحراء
محافظة الأنبار
.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إنه "استناداً للتوجيهات المستمرة من مدير الاستخبارات العسكرية بمتابعة آفة
المخدرات
والقضاء عليها في جميع قواطع العمليات نفذت بعملية نوعية وفق معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية من قبل مدير
قسم الاستخبارات
والأمن في فرقة المشاة الخامسة وباشتراك قوة من شعبة مكافحة مخدرات قضاء الرطبة".
وأضافت "حيث تم إسقاط بالون هوائي مجهز بجهاز تعقب جي بي اس محمل بحقيبة بداخلها ما يقارب 115000 الف حبه مخدرة في
صحراء
محافظة الأنبار
، وجرى تسليم المواد إلى جهات الاختصاص أصولياً".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الاستخبارات العسكرية تداهم جحرا لداعش وتضبط أسلحة واعتدة بداخله في صحراء الأنبار
02:11 | 2025-12-02
الاستخبارات العسكرية تعتقل عددا من تجار ومروجي المخدرات في الأنبار
04:22 | 2025-11-02
في الأنبار.. ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة
13:03 | 2025-10-19
الاستخبارات العسكرية تطيح بـ3 من تجار ومروجي المخدرات في ميسان
03:37 | 2025-10-18
صحراء
الانبار
مخدرات
قسم الاستخبارات
محافظة الأنبار
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
المخدرات
الأنبار
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مناطق عراقية ستشم "رائحة الامطار" اليوم.. لكن: الغرق الفعلي قادم بعد 72 ساعة
أخبار الطقس
42.36%
00:58 | 2025-12-03
مناطق عراقية ستشم "رائحة الامطار" اليوم.. لكن: الغرق الفعلي قادم بعد 72 ساعة
00:58 | 2025-12-03
تحديثات جوية.. استعدوا لامطار مصحوبة ببرق ورعد مع سيول في هذه المناطق
محليات
21.21%
08:59 | 2025-12-03
تحديثات جوية.. استعدوا لامطار مصحوبة ببرق ورعد مع سيول في هذه المناطق
08:59 | 2025-12-03
بعد الطفرة الصباحية.. تراجع أسعار الدولار في العراق
اقتصاد
21%
08:34 | 2025-12-02
بعد الطفرة الصباحية.. تراجع أسعار الدولار في العراق
08:34 | 2025-12-02
المالية تعلن رفع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الأول
اقتصاد
15.42%
03:37 | 2025-12-03
المالية تعلن رفع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الأول
03:37 | 2025-12-03
أحدث الحلقات
ناس وناس
قضاء الزبير منطقة السكك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-04
ناس وناس
قضاء الزبير منطقة السكك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-04
مايك السومرية
ناريمان الصالحي، فنانة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٥ | season 1
15:00 | 2025-12-03
مايك السومرية
ناريمان الصالحي، فنانة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٥ | season 1
15:00 | 2025-12-03
من الأخير
نوبل تبدّد سلام الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-03
من الأخير
نوبل تبدّد سلام الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-03
Live Talk
تأثير رياضة السكيت على المجتمعات الشبابية - Live Talk - الحلقة ١٧٣ | 2025
10:30 | 2025-12-03
Live Talk
تأثير رياضة السكيت على المجتمعات الشبابية - Live Talk - الحلقة ١٧٣ | 2025
10:30 | 2025-12-03
52 دقيقة
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
52 دقيقة
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
طل الصباح
أبراج - يمين يسار 1-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-01
طل الصباح
أبراج - يمين يسار 1-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-01
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
قضاء الزبير منطقة السكك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-04
ناس وناس
قضاء الزبير منطقة السكك - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-04
مايك السومرية
ناريمان الصالحي، فنانة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٥ | season 1
15:00 | 2025-12-03
مايك السومرية
ناريمان الصالحي، فنانة عراقية - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٥ | season 1
15:00 | 2025-12-03
من الأخير
نوبل تبدّد سلام الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-03
من الأخير
نوبل تبدّد سلام الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٩٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-03
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-03
Live Talk
تأثير رياضة السكيت على المجتمعات الشبابية - Live Talk - الحلقة ١٧٣ | 2025
10:30 | 2025-12-03
Live Talk
تأثير رياضة السكيت على المجتمعات الشبابية - Live Talk - الحلقة ١٧٣ | 2025
10:30 | 2025-12-03
52 دقيقة
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
52 دقيقة
الغرامات المرورية... بين تطبيق قانون السير والانفلات من العقاب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٩ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-02
لقطات
ثلاثة شروط وضعتها أمريكا لتشكيل الحكومة | من الأخير
17:00 | 2025-12-01
لقطات
ثلاثة شروط وضعتها أمريكا لتشكيل الحكومة | من الأخير
17:00 | 2025-12-01
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
استديو Noon
تحدي العشر ثواني 1-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
صباحكم أحلى مع سلمى
اعتماد الأبناء والاستقلال بحياتهم 1-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-01
اخترنا لك
خلال العام المقبل.. العراق يطلق وحدة رقميّة لمكافحة الاتجار بالبشر
03:39 | 2025-12-04
الكشف عن نتائج التحقيق باستهداف حقل كورمور.. ست توصيات
15:23 | 2025-12-03
إحباط محاولة إدخال 18 كغم من المخدرات باستخدام "بالونات" على حدود الأنبار (صور)
05:33 | 2025-12-03
الحبس الشديد لمدير بلديات الأنبار السابق مع إلزامه برد 32 مليار دينار
04:26 | 2025-12-03
اعتقال متهمين بحرق محل للحلاقة في البصرة (صورة)
02:32 | 2025-12-03
القبض على متهم قتل شخصاً داخل فندق في البصرة
07:37 | 2025-12-02
