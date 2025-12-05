عملية نوعية لمكافحة مخدرات كربلاء خارج الحدود تطيح بشبكة دولية خطيرة

وقال المصدر لـ ، ان "مفارز في نفذت عملية نوعية داخل إحدى دول الجوار، بعد استحصال التوجيهات والأوامر القضائية اللازمة، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من التجار الدوليين المصنفين ضمن الشبكات شديدة الخطورة".وبحسب المصدر، تمكنت القوة المنفذة من إحكام السيطرة على العملية وضبط نحو 35 كيلوغرامًا من المواد المخدرة كانت بحوزة المتهمين، فيما جرى تفكيك الشبكة بالكامل قبل تمكنها من تهريب المواد إلى داخل البلاد.