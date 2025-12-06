القبض على أب قام بتعنيف ابنته في ذي قار (صورة)

وذكرت الداخلية في بيان، أن والطفل تواصل رصد ومتابعة جميع حالات العنف الأسري، وتعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بشأنها.وأضاف البيان، أنه من خلال ورود مناشدة حول وجود أب يقوم بتعنيف ابنته في ، شرعت المفارز المختصة في المديرية بالتحرك الفوري والوصول إلى مكان الحادث بعد استحصال الموافقات القضائية.وتمكنت المديرية – بحسب البيان - بالتعاون مع في قيادة شرطة محافظة ، من إلقاء القبض على الأب، واتُخذت بحقه الإجراءات القانونية، وتم تقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل، وذلك في إطار جهودها لحماية الأطفال من العنف الأسري.