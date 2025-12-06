وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، ان "استقبل مدير الأمن العام اللبناني اللواء . وشهد اللقاء بحث آليات تطوير التعاون الأمني بين البلدين وخصوصاً في مجالات مكافحة تهريب ، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتنسيق الاستخباري، بما يسهم في دعم جهود تثبيت ".وأكد السوداني، "حرص على توطيد العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة ودعم استقرار وحفظ أمنه ووحدة أراضيه، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات وتحقيق الأمن في عموم المنطقة".من جانبه، ثمن مدير الأمن العام اللبناني، "مواقف العراق الداعمة لبلاده على جميع المستويات، مؤكداً أهمية توحيد المواقف وتنسيق الجهود لمعالجة الأزمات وتثبيت الأمن والاستقرار".