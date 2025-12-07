وزير الداخلية: مواجهة المخدرات تتطلب تنسيقاً دولياً وضبط الحدود وتطوير التشريعات

وقال الشمري في كلمة له خلال الثالث لمكافحة ، إن " مسيرة مشتركة تتجاوز الحدود، والعراق ماضٍ بثبات لتبادل التجارب ووضع الحلول لمكافحة المخدرات".وأضاف الوزير، أن "مؤتمري مكافحة المخدرات في وضعا رؤية موحدة لمصالح شعوبنا، وشبكات المخدرات تتطور بسرعة وتستفيد من التطور التكنولوجي والتجمع الدوري ضروري لمكافحتها".واعتبر ، أن "مواجهة المخدرات تتطلب تنسيقاً دولياً وضبط الحدود وتطوير التشريعات، والعراق نجح في بناء منظومة متطورة بمجال مكافحة المخدرات".