الإطاحة بشخصين أطلقا النار بطريقة استعراضية أثناء حالة سُكر شديد في بغداد

وبحسب بيان شرطة ، جاءت العملية بعد ملاحقة الدراجة والسيطرة عليها داخل المنطقة، ليتم إلقاء القبض على المتهمين وضبط سلاح غير مرخص بحوزتهما مع مخزن.كما تبيّن أنهما كانا في حالة سُكر شديد أثناء القيادة، في مخالفة تشكل خطراً كبيراً على المواطنين والممتلكات.وقد اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تسليم المتهمين والسلاح المضبوط إلى الجهات المختصة أصولياً، بحسب البيان.