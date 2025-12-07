الصفحة الرئيسية
واشنطن: لا نريد مواجهة مع الصين أو تغيير وضع تايوان
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549286-639007044218571339.jpg
بأقل من ٢٤ ساعة.. اعتقال متهم بحرق صيدلية في البصرة
أمن
2025-12-07 | 06:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
213 شوهد
السومرية نيوز
- أمن
أعلنت شرطة
محافظة البصرة
، اليوم الاحد، اعتقال متهم بحرق صيدلية قبل مضي ٢٤ ساعة من الحادثة.
وقالت الشرطة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "مفارز مكافحة الإجرام في
البصرة
، وبإشراف مباشر من قائد شرطة المحافظة اللواء لطيف عبدالرضا
السعد
، تمكنت من إلقاء القبض على متهم أضرم النار في صيدلية بعد قيامه بإطلاق النار عليها نتيجة خلاف شخصي".
وأضافت الشرطة، أن "عملية القبض جاءت بعد تشكيل فريق عمل مختص لمتابعة الأدلة وجمع المعلومات، حيث قادت إجراءات التحري إلى تحديد هوية المتهم ومكان اختبائه والقبض
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
اعتقال متهمين بحرق محل للحلاقة في البصرة (صورة)
02:32 | 2025-12-03
غزة تحت النار: 77 شهيداً وأكثر من 265 مصاباً في غارات إسرائيلية خلال 24 ساعة
06:02 | 2025-09-27
وزير التربية يمنح اللجنة الفنية 24 ساعة لإعلان نتائج التحقيق في حادثة اليوسفية
07:10 | 2025-11-19
في البصرة.. اعتقال متهم بجريمة قتل بعد مشاجرة
14:17 | 2025-11-09
شرطة
البصرة
اعتقال
السومرية نيوز
محافظة البصرة
سومرية نيوز
السومرية
السعد
اللو
سومر
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
اللجنة المنظمة لكأس العرب تصدر بياناً يخص هتافات الجماهير بعد مباراة العراق والبحرين
رياضة
45.87%
10:13 | 2025-12-05
اللجنة المنظمة لكأس العرب تصدر بياناً يخص هتافات الجماهير بعد مباراة العراق والبحرين
10:13 | 2025-12-05
رسمياً.. هذه مجموعة العراق حال تأهل الى كأس العالم
رياضة
21.71%
14:08 | 2025-12-05
رسمياً.. هذه مجموعة العراق حال تأهل الى كأس العالم
14:08 | 2025-12-05
امطار وحالوب وثلوج وعواصف.. ساعات معدودة و"جنون الطقس" يطال كل شبر في العراق
أخبار الطقس
20.6%
00:35 | 2025-12-06
امطار وحالوب وثلوج وعواصف.. ساعات معدودة و"جنون الطقس" يطال كل شبر في العراق
00:35 | 2025-12-06
الموجة المطرية الاعنف تبدأ اليوم وتستمر طويلا.. والدوام قد يتعطل في العراق
أخبار الطقس
11.82%
00:33 | 2025-12-07
الموجة المطرية الاعنف تبدأ اليوم وتستمر طويلا.. والدوام قد يتعطل في العراق
00:33 | 2025-12-07
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-07
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-07
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-12-2025 | 2025
10:30 | 2025-12-06
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-12-2025 | 2025
10:30 | 2025-12-06
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
الهوا الك
اختفاء مواطن في سوريا... وآخر مريض علاجه فقط في الهند! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-05
الهوا الك
اختفاء مواطن في سوريا... وآخر مريض علاجه فقط في الهند! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٥ | الموسم 10
10:30 | 2025-12-05
علناً
الاطار ومرشحي رئاسة الحكومة - علناً م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-04
علناً
الاطار ومرشحي رئاسة الحكومة - علناً م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:15 | 2025-12-04
هنادي وليان
السيلوليت: أسبابه وحلوله - هنادي وليان - الحلقة ١٣ | 2025
15:00 | 2025-12-04
هنادي وليان
السيلوليت: أسبابه وحلوله - هنادي وليان - الحلقة ١٣ | 2025
15:00 | 2025-12-04
الإطاحة بشخصين أطلقا النار بطريقة استعراضية أثناء حالة سُكر شديد في بغداد
04:31 | 2025-12-07
القيسي مديراً لإعلام المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
03:18 | 2025-12-07
انتحار عقيد في الدفاع المدني بمحافظة ذي قار
03:07 | 2025-12-07
وزير الداخلية: مواجهة المخدرات تتطلب تنسيقاً دولياً وضبط الحدود وتطوير التشريعات
02:36 | 2025-12-07
السوداني يبحث مع مدير الأمن اللبناني مكافحة تهريب المخدرات و"الجريمة العابرة"
08:47 | 2025-12-06
القبض على أب قام بتعنيف ابنته في ذي قار (صورة)
04:43 | 2025-12-06
