"نحر" طالب خلال مشاجرة في الديوانية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطعاً مصوراً أظهر مقتل طالب نحراً في ناحية السدير بمحافظة ، إثر مشاجرة تطورت إلى اعتداء مباشر.

وبحسب مصدر أمني، فإن الشاب المقتول يدرس في مدرسة متوسطة مسائية، وأن الجناة لاذوا بالفرار بعد ارتكابهم الجريمة.



وباشرت القوات الأمنية، وفق المصدر، بالإجراءات القانونية وفتحت تحقيقاً موسعاً لكشف ملابسات الحادث وملاحقة المتورطين.