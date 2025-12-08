شرطة النجف تصدر إيضاحا بشأن مداهمة في صحراء النجف وضبط طائرات مسيّرة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "في الوقت الذي تؤكد فيه الأشرف حرصها على إطلاع المواطنين على الحقائق أولًا بأول، نود بيان ما يأتي:-لا صحة لما تم تداوله بهذا الشأن، إذ لم تُسجَّل أي عملية مداهمة من النوع المذكور، ولم تُضبط مسيّرات أو نشاطات غير قانونية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة. ونود أن نبيّن لكافة أهلنا في الأشرف أنه لا يوجد أي انتشار غير اعتيادي في أو في عموم المحافظة.-تشهد النجف الأشرف استقرارًا أمنيًا عاليًا، وتواصل تشكيلات القيادة والأجهزة الأمنية والاستخبارية، وبإسناد من فرقة الإمام علي (ع)، تنفيذ ممارسات أمنية دورية في عمق تهدف إلى المتابعة المستمرة ورصد أي نشاط غير قانوني؛ وهي إجراءات اعتيادية تُنفَّذ بشكل منتظم.-تؤكد قيادة الشرطة أن قواطع المسؤولية ممسوكة بشكل كامل، ولا توجد أي تهديدات تؤثر على أمن السكان أو المناطق الدينية أو الحيوية في المحافظة.وتدعو قيادة الشرطة جميع مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة وعدم نشر المعلومات إلا بعد التحقق منها عبر المصادر الرسمية حصراً.