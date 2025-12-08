اعتقال شخص أصاب عنصرا أمنيا بطلق ناري في فندق المنصور ميليا بعد مشاجرة بينهما (صورة)

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "مشاجرة لم تعرف أسبابها من قبل شخص مع أحد عناصر الشركة الأمنية الخاصة بفندق ميليا، الأمر الذي تطور الى إطلاق النار على العنصر الأمني وأسفر عن إصابته برصاصة في منطقة الفخذ".وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية وصلت مكان الحادث واعتقلت الشخص وإيداعه التوقيف لأغراض التحقيق".