يتألف من 10 نقاط.. الإعلان عن مخرجات مؤتمر بغداد لمكافحة المخدرات

وحضرت مؤتمر إعلان المخرجات التي جاءت على النحو التالي:-توجيه الشكر والتقدير إلى ووزارة الداخلية ومديرية- تقدير الدور البناء الذي يلعبه بين الدول- دعوة الدول المشاركة في تعيين ضابط ارتباط لتبادل المعلومات وتنسيق العمل المشترك-إعطاء الأولوية لمتابعة ومكافحة المخدرات الاصطناعية والتحري عن هويات المصنعين ومصادر المواد الأولية- تعزيز آليات التبادل المعلوماتي والعمليات الامنية والاستخباراتية وفق القوانين الدولية للإطاحة بشبكة التجار-التعاون في إطار الأنظمة لمتابعة تنفيذ أوامر القبض الدولية وتسهيل عمليات تسلميهم-تكثيف جهود متابعة مواقع التواصل للحد من نشاط تبادل المعلومات والترويج للمخدرات-تعزيز اجراءات خفض الطلب على المخدرات وتكثيف جهود التوعية-دعوة الدول للعمل لبناء وتطوير اجهزة المخدرات والاستفادة من مراكز الدراسات والبحوث-التأكيد على مساهمة الدول لعقد مثل هذه المؤتمرات بشكل دوري لتعزيز التعاون في مجال بين الدول