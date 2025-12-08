تحقيق بقضية انتحار ضابط في الجيش داخل منزله جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "مركزا أمنيا تلقى بلاغا بوجود حالة انتحار لضابط برتبة عقيد منسوب الى الجيش بأسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق بسقف غرفته داخل منزله ضمن قضاء المدائن جنوبي العاصمة".وأضاف المصدر، أن "الشرطة فتحت تحقيقا معمقا لمعرفة ملابسات الحادثة".