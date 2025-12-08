الصفحة الرئيسية
تحقيق بقضية انتحار ضابط في الجيش داخل منزله جنوبي بغداد
أمن
2025-12-08 | 06:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
162 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أفاد مصدر أمني رفيع، اليوم الاثنين، بأن القوات الأمنية تحقق في قضية انتحار لضابط في الجيش العراقي داخل منزله جنوبي العاصمة.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية نيوز
، إن "مركزا أمنيا تلقى بلاغا بوجود حالة انتحار لضابط برتبة عقيد منسوب الى الجيش بأسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق بسقف غرفته داخل منزله ضمن قضاء المدائن جنوبي العاصمة".
وأضاف المصدر، أن "الشرطة فتحت تحقيقا معمقا لمعرفة ملابسات الحادثة".
انتحار
ضابط
بغداد
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
العراق
واسط
عاصم
غرفة
