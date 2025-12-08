في بغداد.. اعتقال شخص يحمل رمانة يدوية

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، باعتقال شخص يحمل رمانة يدوية شرقي .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة امنية ومن خلال كمين محكم تتمكن من القبض على شخص يحمل رمانة يدوية كان ينوي رميها على احد المحال التجارية ضمن منطقة المعامل شرق العاصمة".

وأضاف المصدر أنه "تم اعتقاله وضبط بحوزته كمية من مادة الكرستال المخدرة وايداعه التوقيف".