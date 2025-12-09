القبض على شبكة ابتزاز ورشاوى في دائرة التقاعد والضمان ضبطت بحوزتهم 3 مليارات

وبحسب بيان ، تمت المباشرة بالتحقيقات بحق المتهمين بعد ثبوت تورطهم بعمليات ابتزاز لأصحاب الشركات والمحلات التجارية بإشراف مباشر من قاضي المختص.كما تم ضبط مبالغ مالية كبيرة بلغت 3 مليارات دينار عراقي، إضافة إلى مركبات حديثة تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، وأصدرت المحكمة أيضاً قراراً بفرض الحجز الاحتياطي على عدد من العقارات العائدة للمتهمين، بحسب البيان.يذكر أن مجلس يواصل إجراءاته لاستكمال التحقيقات بحق المتورطين، والتي جاءت انسجاماً مع أحكام القرار 160 لسنة 1983 الخاص بجرائم الابتزاز وتقاضي الرشاوى.