القبض على شبكة ابتزاز ورشاوى في دائرة التقاعد والضمان ضبطت بحوزتهم 3 مليارات

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
جمعنا الهوى
من
11:00 AM
الى
11:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
غارات إسرائيلية تستهدف جنوبي لبنان
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549437-639008686561109957.jpg
القبض على شبكة ابتزاز ورشاوى في دائرة التقاعد والضمان ضبطت بحوزتهم 3 مليارات
أمن
2025-12-09 | 04:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
424 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
محكمة تحقيق كربلاء
، اليوم الثلاثاء، القبض على شبكة متخصصة بالابتزاز وتلقي الرشاوى مكونة من 10 موظفين في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية من بينهم مدير الدائرة، إضافة إلى متهمين آخرين من جهات غير حكومية.
وبحسب بيان
مجلس القضاء الأعلى
، تمت المباشرة بالتحقيقات بحق المتهمين بعد ثبوت تورطهم بعمليات ابتزاز لأصحاب الشركات والمحلات التجارية بإشراف مباشر من قاضي
محكمة تحقيق كربلاء
المختص.
كما تم ضبط مبالغ مالية كبيرة بلغت 3 مليارات دينار عراقي، إضافة إلى مركبات حديثة تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، وأصدرت المحكمة أيضاً قراراً بفرض الحجز الاحتياطي على عدد من العقارات العائدة للمتهمين، بحسب البيان.
يذكر أن مجلس
القضاء الأعلى
يواصل إجراءاته لاستكمال التحقيقات بحق المتورطين، والتي جاءت انسجاماً مع أحكام القرار 160 لسنة 1983 الخاص بجرائم الابتزاز وتقاضي الرشاوى.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
آسياسيل تتعاون مع سيسكو لتقديم ضمان شبكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي وتعزيز موثوقية الاتصال في شبكتها بالعراق
05:44 | 2025-11-26
النزاهـة تضـبط مهنـدساً متلبـساً بالرشـوة والابتــزاز بمديرية طرق وجسور كربلاء
05:27 | 2025-09-29
الداخلية تعلن تفكيك شبكة "عبدة الشيطان" المختصة بالابتزاز وإيذاء الضحايا
03:42 | 2025-10-28
الداخلية تعلن تفكيك 1200 شبكة مخدرات وضبط 14 طناً من المواد المخدرة
03:26 | 2025-11-25
كربلاء
اعتقال
شبكة
ابتزاز
مجلس القضاء الأعلى
محكمة تحقيق كربلاء
الشؤون الاجتماعية
القضاء الأعلى
السومرية نيوز
مجلس القضاء
محكمة تحقيق
وزارة العمل
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
طفرة جديدة بأسعار الدولار في العراق
اقتصاد
41.9%
09:00 | 2025-12-08
طفرة جديدة بأسعار الدولار في العراق
09:00 | 2025-12-08
30 ساعة حاسمة.. تقسيم مفصّل عن شدة الامطار لكل محافظة
أخبار الطقس
28.01%
00:49 | 2025-12-09
30 ساعة حاسمة.. تقسيم مفصّل عن شدة الامطار لكل محافظة
00:49 | 2025-12-09
مقتل فنان مصري على يد زوج طليقته
دوليات
15.28%
11:46 | 2025-12-07
مقتل فنان مصري على يد زوج طليقته
11:46 | 2025-12-07
الدولار يسجل ارتفاعا أمام الدينار
اقتصاد
14.81%
04:42 | 2025-12-09
الدولار يسجل ارتفاعا أمام الدينار
04:42 | 2025-12-09
المزيد
أحدث الحلقات
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
05:40 | 2025-12-09
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
05:40 | 2025-12-09
ناس وناس
منطقة الشرطة الرابعة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-09
ناس وناس
منطقة الشرطة الرابعة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-09
من الأخير
ثياب الامبراطور في نسخة إطارية - من الأخير م٢ - حلقة ٩٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-08
من الأخير
ثياب الامبراطور في نسخة إطارية - من الأخير م٢ - حلقة ٩٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-08
Live Talk
الرضاعة الطبيعية بعد عمليات السليكون - Live Talk - الحلقة ١٧٦ | 2025
10:30 | 2025-12-08
Live Talk
الرضاعة الطبيعية بعد عمليات السليكون - Live Talk - الحلقة ١٧٦ | 2025
10:30 | 2025-12-08
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
الأكثر مشاهدة
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
05:40 | 2025-12-09
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
05:40 | 2025-12-09
ناس وناس
منطقة الشرطة الرابعة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-09
ناس وناس
منطقة الشرطة الرابعة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-09
من الأخير
ثياب الامبراطور في نسخة إطارية - من الأخير م٢ - حلقة ٩٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-08
من الأخير
ثياب الامبراطور في نسخة إطارية - من الأخير م٢ - حلقة ٩٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-08
Live Talk
الرضاعة الطبيعية بعد عمليات السليكون - Live Talk - الحلقة ١٧٦ | 2025
10:30 | 2025-12-08
Live Talk
الرضاعة الطبيعية بعد عمليات السليكون - Live Talk - الحلقة ١٧٦ | 2025
10:30 | 2025-12-08
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
اخترنا لك
في بغداد.. اعتقال شخص يحمل رمانة يدوية
13:04 | 2025-12-08
وفاة وإصابة شابين بـ"مخلف حربي" في البصرة
11:34 | 2025-12-08
تحقيق بقضية انتحار ضابط في الجيش داخل منزله جنوبي بغداد
06:10 | 2025-12-08
يتألف من 10 نقاط.. الإعلان عن مخرجات مؤتمر بغداد لمكافحة المخدرات
05:36 | 2025-12-08
مصحوب بأصوات انفجارات.. حريق ضخم يلتهم محلا في النعمانية (فيديو)
04:54 | 2025-12-08
اعتقال شخص أصاب عنصرا أمنيا بطلق ناري في فندق المنصور ميليا بعد مشاجرة بينهما (صورة)
04:32 | 2025-12-08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.