وزير الداخلية يؤكد أهمية تنسيق مكافحة النشاط الإجرامي العابر للحدود

أكد ، الأربعاء، أهمية تنسيق مكافحة النشاط الإجرامي العابر للحدود.​

وقالت الوزارة في بيان، إن " شارك في الثاني للتحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين المنعقد في العاصمة البلجيكية والتي أكد خلالها على توحيد الجهود وتنسيق المواقف الدولية لمكافحة النشاط الإجرامي العابر للحدود".

وأضافت أن "الوفد العراقي برئاسة وزير الداخلية الشمري شارك في أعمال للتحالف العالمي لمكافحة تهريب المهاجرين والجرائم العابرة للوطنية".