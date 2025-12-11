الداخلية تمدّد تسجيل أسلحة المواطنين حتى نهاية 2026 – عاجل

وذكر الناطق باسم الداخلية، العقيد عباس ، في بيان، أنه "نظراً لإقبال المواطنين على تسجيل أسلحتهم ولإتاحة الفرصة للآخرين في استثمار الجهود الوطنية بما يعزز الأمن المناطقي، وجّه بتمديد عملية تسجيل أسلحة المواطنين لغاية 31/12/2026".وأضاف البهادلي: "ندعو المواطنين إلى استثمار هذه الفرصة وإكمال عملية تسجيل أسلحتهم خلال الفترة التي تم تحديدها".