إطلاق منصة "أمين" الرقمية لمواجهة الجرائم الإلكترونية والابتزاز في العراق

وقال المتحدث باسم الجهاز، الحاكم، في مؤتمر صحفي حضره مراسل ، إن "مع اتساع بيئة التواصل وتنامي التهديدات الإلكترونية، أدرك الجهاز أن المواجهة ليست في الميدان فقط، بل تشمل المحتوى والابتزاز".وأضاف الحاكم أن التطبيق الجديد جاء تلبية لطلب المواطنين بالحماية من الابتزاز، موضحاً أن منصة "أمين" تتيح التعامل المباشر مع الصور والفيديوهات المعنية بالابتزاز بطريقة سريعة وآمنة، دون الحاجة لإجراءات معقدة. كما يوفر التطبيق إشعاراً فورياً للمستخدم عند الحاجة.وأشار المتحدث إلى أن آلية التسجيل والتشغيل صممتها وحدة العمليات الإلكترونية داخل جهاز ، لضمان السرعة والكفاءة في التعامل مع الحالات الطارئة وحماية حقوق المواطنين الرقمية.ويأتي إطلاق منصة "أمين" في إطار جهود الجهاز لتعزيز الأمن الإلكتروني وحماية المجتمع من الجرائم الرقمية المتنامية، بما يسهم في رفع مستوى الثقة بين المواطنين والجهات الأمنية.