القبض على 12 تاجرا ومروجا للمخدرات في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بالتنسيق مع باقي الأجهزة الامنية من خلال المفارز المشتركة تم إلقاء القبض على 12 تاجر ومروج للمخدرات في مناطق متفرقة بالعاصمة جاءت هذه العمليات في هذا الأسبوع فقط".وتابعت، انه "تم ضبط بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة، فيما تم تسليمهم مع المواد أصولياً".