شرطة الكرخ تحذر: رصد ومحاسبة كل من يزعج العوائل في المتنزهات والحدائق

وذكرت القيادة في بيان أنها تودّ أن تلفت عناية المواطنين الكرام، ولا سيما شريحة الشباب، إلى ضرورة الالتزام بالضوابط والسلوكيات العامة أثناء التواجد في والمتنزهات، كونها مرافق عامة تُعد ملكًا للجميع ومتنفّسًا مهمًا للعائلة العراقية.وأضافت، وانطلاقًا من مسؤوليتها في حفظ الأمن المجتمعي، باشرت مفارز بتنفيذ حملة ميدانية لمتابعة ورصد السلوكيات غير المنتظمة داخل الحدائق العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول الإخلال بالنظام أو إزعاج العوائل.وأكدت القيادة، استمرارها في أداء واجباتها بما يسهم في توفير بيئة آمنة وهادئة تليق بالمواطنين وأسرهم