البصرة.. إصابة متظاهر بعد صِدام بين محتجين وقوات أمنية

أفاد مصدر محلي، مساء الخميس، بإصابة متظاهر بعد صِدام بين محتجين وقوات أمنية في منطقة الشرش بمحافظة .

وقال المصدر في حديث لـ ، "اصابة احد المتظاهرين بمنطقة الشرش في القرنة، اثر صِدام مباشر بين القوات الامنية والمحتجين"، مشيرا الى أن " الاحتجاج بسبب المياه المالحة".

وكان أهالي الشرش في قضاء القرنة بمحافظة واصلوا احتجاجهم لأيام عدة للمطالبة بايجاد حل لأزمة المياه المالحة.