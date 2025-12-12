خرق امني كبير في تكريت.. خلية بالزي الافغاني تغتال مختارا بعد 4 سنوات من تصفية عائلته (فيديو)

وذكرت مصادر امنية ان مجموعة محترفة مكونة من 3 اشخاص ترتدي الزي الافغاني والدروع وتحمل كلاشنكوفات، اقتحمت قرية دور جنوب ، وتسللت عبر نقاط التفتيش ونفذت عملية اغتيال المختار السابق للقرية قبل ان تتمكن من الفرار.من جانبها، نعت حكومة ، "الشهيد فخري احمد صالح العباسي، الذي استشهد في عمل إرهابي جبان استهدفه في منطقة البو دور"، بحسب بيان المحافظة.وقالت المحافظة ان " الشهيد هو والد العائلة التي تعرّضت لهجوم إرهابي في قرية البو دور عام 2021، والذي أسفر حينها عن استشهاد ستة من أفراد أسرته، ولم ينجُ من الهجوم سوى هو، واليوم لحق بأسرته شهيداً".