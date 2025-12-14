عمليات بغداد تعلن ضبط "طائرة" وتحتجز "عجلات ودراجات"

وذكر بيان للقيادة، انه "خلال الـ72 ساعة الماضية، مفارز ومن خلال نصب السيطرات الوقتية “المفاجئة” القت القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم أربعة ضبط بحوزتهم (177 بطاقة ماستر ، جوازات سفر، 27 خط اتصال، طائرة درون) بدون تخويل".وأشار البيان، إلى "ضبط اسلحة واعتدة غير مرخصة، بالإضافة إلى حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية، يأتي ذلك لتعزيز الأمن الاستقرار وانفاذ القانون والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق في عموم مناطق العاصمة".