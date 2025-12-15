غرامة 100 الف دينار للمخالفين.. المرور تحدد 5 تعليمات لفئة من العجلات

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه استنادا للصلاحيات المخولة لنا وفق لتنظيم عمل حافلات تقرر الزام أصحاب حافلات النقل الجماعي وبضمنها الحافلات التي تحمل ارقام باستخراج إجازة سوق فئة D، فضلا عن السير في الجانب الأيمن من الطريق وتكون سعة الحافلات بين 10 الى 17 او 18 الى 31 راكبا وتكون الأبواب على جهة اليمين.وتضمنت التعليمات الالتزام بارتداء الملابس الرسمية وغير المخلة بالحياء حفاظا على الذوق العام، فيما توعدت من يخالف هذه التعليمات بغرامة قدرها 100 الف دينار.