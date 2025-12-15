إعادة طفل عراقي اختطفه "داعش" منذ 2014 إلى ذويه

وذكر بيان للسفارة، انه "تكلّلت الجهود الدؤوبة التي بذلتها السفارة العراقيَّة في بالنجاح، بعد عمل متواصل دام قرابة أكثر من عامين، إذ تمكّنت من خلال متابعتها الدقيقة وتنسيقها المستمر مع الجهات التركيَّة المختصة من إعادة الطفل العراقيِّ المختطف علي غازي ، البالغ من العمر (12) عامًا، وتسليمه إلى ذويه".ويعود أصل الحادثة، وفق البيان، إلى عام 2014، عندما اختُطف الطفل علي غازي من قبل عصابات الإرهابيَّة بعد قتل والديه، ليُعدّ من ضحايا الجرائم الوحشيَّة التي ارتكبتها تلك العصابات بحق العائلات العراقيَّة. وقد عُثر على الطفل لاحقًا في عام 2022، بعد سنوات من فقدانه، حيث أُودع في أحد دور رعاية الأطفال في أنقرة، تحت إشراف السلطات الرسميَّة التركيَّة.وأضاف البيان، انه "منذ لحظة وصول المعلومات إلى السفارة، تولّت متابعة الملف عن كثب، وشرعت بإجراءات التنسيق الأمنيّ والقانونيّ مع الجهات التركيَّة المختصة، ما أسفر عن تثبيت هوية الطفل وإطلاق سلسلة الإجراءات اللازمة لإعادته. كما عملت السفارة على ترتيب إجراءات فحص الـDNA الذي أثبت صلته بالوصي عليه، عمّه جميل، وتابعت الإجراءات القضائيَّة واللوجستيَّة كافة إلى حين صدور الموافقة الرسميَّة على تسليمه، بعد التأكد من توافر البيئة المناسبة لاحتضانه".وفي هذا الإطار، "جرى استقبال الطفل علي غازي في مقرّ السفارة العراقيَّة في أنقرة من قبل القائم بالأعمال المؤقّت، المستشار أحمد، حيث جرى استكمال الإجراءات القنصليَّة اللازمة، بما في ذلك إصدار جواز مرور له، فضلاً عن حجز تذاكر السفر للطفل ولذويه من قبل السفارة تمهيدًا لإعادته إلى أرض الوطن، كما تم إهداؤه هديةً باسم السفارة تعبيرًا عن الدعم الإنساني والاهتمام برعايته".