العراق ينهي قضية خرق الانابيب

وقال مدير عام شرطة الطاقة، ظافر للوكالة الرسمية تابعته ، إن " نشاطات من 2025/1/1 لغاية 2025/12/15 أسفرت عن ضبط 995 عجلة، و58 وكراً معداً للتهريب ، أما كمية المشتقات النفطية المصادرة وتمت إعادتها للدولة فبلغت 27,286,525 لتراً، فيما بلغ عدد المتهمين الملقى القبض عليهم المشتركين بالتهريب 1182 متهماً، كما بلغ عدد المحطات المخالفة 6".وأضاف أنه "تم إنهاء ملف التهريب بنسبة 98 بالمئة، أما الخروقات على الأنابيب النفطية فصفر بالمئة".ولفت إلى أنه "تم إدخال التكنولوجيا الحديثة في مراقبة الأنابيب النفطية والمنشآت والحقول من خلال الكاميرات الحرارية وأيضاً مراقبة خطوط الأنابيب بالطائرات المسيرة".