احتلال قطعة أرض في جسر ديالى... وزج أصحابها في السجن!

مناشدة من مالك في للقضاء

متنفذون يستولون على أرض في بالقوة ويلقون بأصحابها السجن



كشف مراسل عن تفاصيل حادثة استيلاء على قطعة أرض في من قبل أشخاص متنفذين حاولوا مصادرتها بقوة السلاح متحدين القانون والقوات الأمنية.. ويقول مالك الأرض أن الأشخاص المتنفذين زوروا شهاداتهم في لتنتهي القضية بزج أبناءه وأقاربه في السجن مناشدا القضاء العراقي بالتدخل من أجل انصافه على الفور.