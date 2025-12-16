الإطاحة بأخطر خبراء التفجير في تنظيم داعش من دولة مجاورة

وقال جهاز في بيان ورد لـ ، إن "الإرهابي المقبوض عليه يعد من العناصر عالية الخطورة، حيث ورد اسمه ضمن قوائم قيادات التنظيمات الإرهابية، وبدأ نشاطه الإرهابي منذ عام ٢٠٠٤ ضمن عناصر تنظيم القاعدة في العاصمة ، متخذاً كنية "أبو علياء"، وكان متخصصاً في تجهيز العبوات الناسفة، وقاد مفرزة إرهابية مكونة من خمسة عناصر لتنفيذ العمليات الإجرامية".وأضاف الجهاز، أن "التحقيقات أظهرت أن الإرهابي كان مسؤولاً عن ربط وتجهيز أجهزة التفجير بالهواتف النقالة، وقد قام بتسليم أكثر من (١٠٠) جهاز تفجير خلال فترة عمله في بغداد، وأسهم بشكل مباشر في تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت مناطق مختلفة من العاصمة، كما كشفت التحقيقات امتلاكه خبرة متقدمة في تنفيذ التفجيرات المزدوجة، وهي الأسلوب الإجرامي الذي يهدف إلى استهداف فرق الإنقاذ والقوات الأمنية عند وصولها إلى موقع التفجير الأول".وإبان عمليات التحرير، انتقل إلى محافظتي وكركوك، وغيّر كنيته إلى " "، ليشغل منصب مسؤول الاتصالات والمشرف المباشر على تجهيز وتشفير منظومات الاتصالات آنذاك، قبل أن يهرب من بعد اندحار الكيان الإرهابي ويختبئ لسنوات خارج البلاد، بحسب البيان.