الإطاحة بأخطر خبراء التفجير في تنظيم داعش من دولة مجاورة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
صمون وزعتر
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إخلاء ثلاث ضواحي في سياتل بعد انهيار سد
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550156-639014789289821440.jpg
الإطاحة بأخطر خبراء التفجير في تنظيم داعش من دولة مجاورة
أمن
2025-12-16 | 05:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
230 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
في عملية استخبارية نوعية استمرت لأكثر من عشرة أشهر من المتابعة والرصد الدقيق، تمكنت
الأجهزة الأمنية
من إلقاء القبض على أحد قيادات عصابات
داعش
الإرهابي بعد عودته من إحدى دول الجوار.
وقال جهاز
الأمن الوطني
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "الإرهابي المقبوض عليه يعد من العناصر عالية الخطورة، حيث ورد اسمه ضمن قوائم قيادات التنظيمات الإرهابية، وبدأ نشاطه الإرهابي منذ عام ٢٠٠٤ ضمن عناصر تنظيم القاعدة في العاصمة
بغداد
، متخذاً كنية "أبو علياء"، وكان متخصصاً في تجهيز العبوات الناسفة، وقاد مفرزة إرهابية مكونة من خمسة عناصر لتنفيذ العمليات الإجرامية".
وأضاف الجهاز، أن "التحقيقات أظهرت أن الإرهابي كان مسؤولاً عن ربط وتجهيز أجهزة التفجير بالهواتف النقالة، وقد قام بتسليم أكثر من (١٠٠) جهاز تفجير خلال فترة عمله في بغداد، وأسهم بشكل مباشر في تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت مناطق مختلفة من العاصمة، كما كشفت التحقيقات امتلاكه خبرة متقدمة في تنفيذ التفجيرات المزدوجة، وهي الأسلوب الإجرامي الذي يهدف إلى استهداف فرق الإنقاذ والقوات الأمنية عند وصولها إلى موقع التفجير الأول".
وإبان عمليات التحرير، انتقل إلى محافظتي
صلاح الدين
وكركوك، وغيّر كنيته إلى "
أبو مصطفى
"، ليشغل منصب مسؤول الاتصالات والمشرف المباشر على تجهيز وتشفير منظومات الاتصالات آنذاك، قبل أن يهرب من
العراق
بعد اندحار الكيان الإرهابي ويختبئ لسنوات خارج البلاد، بحسب البيان.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
سوريا تعلن استهداف أخطر خلايا "تنظيم داعش"
17:31 | 2025-11-24
جهاز المخابرات يعلن تحرير مختطفين عراقيين في دولة مجاورة
13:16 | 2025-10-06
الاطاحة بـ 5 إرهابيين من عصابات داعش في نينوى
02:54 | 2025-09-19
الإطاحة بشبكة قراصنة اخترقت 120 ألف كاميرا للمراقبة في هذه الدولة
08:59 | 2025-12-02
اعتقال
داعش
تفجير
عبوات
الأجهزة الأمنية
السومرية نيوز
الأمن الوطني
سومرية نيوز
صلاح الدين
جهاز الأمن
صلاح الدي
أبو مصطفى
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تبريد علوي بـ20 تحت الصفر يحتضن منخفضا.. امطار بـ8 محافظات وتساقط "عنيف" ببعض المناطق
أخبار الطقس
49.02%
00:44 | 2025-12-15
تبريد علوي بـ20 تحت الصفر يحتضن منخفضا.. امطار بـ8 محافظات وتساقط "عنيف" ببعض المناطق
00:44 | 2025-12-15
رئيس الوزراء يصدر توجيها يخص البطاقتين الموحدة والسكن
سياسة
19.67%
11:24 | 2025-12-14
رئيس الوزراء يصدر توجيها يخص البطاقتين الموحدة والسكن
11:24 | 2025-12-14
بيت مثير للطائفية يزج بشاعر خلف قضبان المحتوى الهابط
محليات
18.45%
08:11 | 2025-12-15
بيت مثير للطائفية يزج بشاعر خلف قضبان المحتوى الهابط
08:11 | 2025-12-15
غرامة 100 الف دينار للمخالفين.. المرور تحدد 5 تعليمات لفئة من العجلات
أمن
12.86%
02:14 | 2025-12-15
غرامة 100 الف دينار للمخالفين.. المرور تحدد 5 تعليمات لفئة من العجلات
02:14 | 2025-12-15
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد الشعب - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-16
ناس وناس
بغداد الشعب - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-16
من الأخير
عاصفة الأسماء تهدأ في الإطار والمجلس يترقب هلال الخميس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠١ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-15
من الأخير
عاصفة الأسماء تهدأ في الإطار والمجلس يترقب هلال الخميس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠١ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-15
Live Talk
الة الكمان بين التراث الموسيقي - Live Talk - الحلقة ١٨١ | 2025
10:30 | 2025-12-15
Live Talk
الة الكمان بين التراث الموسيقي - Live Talk - الحلقة ١٨١ | 2025
10:30 | 2025-12-15
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد الشعب - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-16
ناس وناس
بغداد الشعب - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-16
من الأخير
عاصفة الأسماء تهدأ في الإطار والمجلس يترقب هلال الخميس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠١ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-15
من الأخير
عاصفة الأسماء تهدأ في الإطار والمجلس يترقب هلال الخميس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠١ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-15
Live Talk
الة الكمان بين التراث الموسيقي - Live Talk - الحلقة ١٨١ | 2025
10:30 | 2025-12-15
Live Talk
الة الكمان بين التراث الموسيقي - Live Talk - الحلقة ١٨١ | 2025
10:30 | 2025-12-15
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
اخترنا لك
احتلال قطعة أرض في جسر ديالى... وزج أصحابها في السجن!
03:08 | 2025-12-16
العراق ينهي قضية خرق الانابيب
12:33 | 2025-12-15
إعادة طفل عراقي اختطفه "داعش" منذ 2014 إلى ذويه
09:44 | 2025-12-15
الإقبال يتصاعد على تسجيل الأسلحة: تسجيل ربع مليون استمارة سلاح في العراق
06:21 | 2025-12-15
نفي رسمي لمنح "دمج البطاقة الوطنية والسكن" لشركة سورية-عاجل
04:57 | 2025-12-15
غرامة 100 الف دينار للمخالفين.. المرور تحدد 5 تعليمات لفئة من العجلات
02:14 | 2025-12-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.