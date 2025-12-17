الإطاحة بـ6 إرهابيين وتدمير اوكار.. عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب والمخابرات وكوماندوز السليمانية

وقال الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في إطار جهودنا المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة بقايا عصابات الارهابي المنهزمة، نفذ ابطال جهازنا سلسلة عمليات منفصلة، بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية عالية المستوى في عدة محافظات من وطننا الحبيب".وأضاف انه "تمكن ابطال بالاشتراك مع العراقي من القاء القبض على (4) اربعة ارهابيين في كانوا يعملون بصفة (ناقلين ومجهزين) في فلول عصابات داعش المندحرة".وتابع: "كما تمكن ابطال جهازنا بعمليتين منفصلتين من القاء القبض على ارهابيين (2) اثنين احدهما في والاخر في العاصمة ".وأشار الى انه "ضمن عمليات تفتيش وتطهير اوكار بقايا عصابات داعش الارهابي وبالتنسيق مع مديرية عمليات جهاز اسايش اقليم كوردستان وقوات الكوماندوز اجريت سلسلة عمليات تفتيش واسعة في (قضاء الدبس)".وأوضح انه "من جانب آخر نفذ ابطالنا عمليات تطهير في سلسلة جبال اسفرت عن تدمير (6) اوكار وحجور لبقايا داعش المندحرة".وأكد الجهاز "الاستمرار في تنفيذ واجباتنا الوطنية بكفاءة مهنية عالية، وبالتنسيق مع والاستخبارية الأخرى، لضمان حماية المواطنين والحفاظ على أمن البلاد".