صور لعملية امنية من داخل "كور الصهر".. من هنا يتم تسميم أجواء بغداد

وقال اعلام القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تواصل (٢٤١٢٨٥) متابعة وتدقيق مواقع وكور صهر المعادن وغلق العشوائيات والمخالفة للضوابط والشروط البيئية بهدف تقليل التلوث الحاصل نتيجة انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات الإنتاج".وأضاف انه "تمكنت اللجنة بالإشتراك مع مفارز (جهاز الامن الوطني، ، الدوائر البلدية) من غلق عدد منها لما تسببه من أضرار بصحة وسلامة المواطنين، وذلك ضمن مناطق (كسرة وعطش، الكوام/الفحامة_المحمودية) بجانبي ".