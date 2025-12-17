الأعرجي: لن نتردد في مواجهة أي تطرف بإشارة أو لمحة أو قصيدة

وقال خلال مؤتمر لمكافحة التطرف العنيف، إنه "لا سبيل ولا خيار لنا سوى التماسك واتباع سياسة الاعتدال وقبول الآخر"، مشيراً إلى أن "علماء الدين والخطباء ورؤساء الدواوين تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة، والمنبر سلاح مهم في مواجهة الكراهية".وتابع أن "المسؤولية الأولى تقع على عاتق في تطبيق القانون على الجميع"، لافتاً إلى أن "علاقتنا مع أي دولة يجب أن يكون أولاً في الدفاع عن سيادته ومكتسباته".وأضاف أنه "لا يزال عدد غير قليل من النازحين لم يعودوا إلى مناطق سكناهم".