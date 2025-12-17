مؤشرات أمنية غير مسبوقة: انخفاض الجرائم الجنائية بنسبة 14% وارتفاع معدل اكتشافها إلى 80%

– أمن



أعلنت ، اليوم الأربعاء، تحقيق تطور نوعي غير مسبوق في إمكانياتها وقدراتها الأمنية خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدة أن الأرقام المعلنة "تُسجل لأول مرة"، وتضمنت انخفاض الجرائم الجنائية بنسبة 14% والإرهابية بنسبة 88%، فيما لفتت إلى ضبط 222 إرهابياً من تنظيم "داعش" الإرهابي مع ملايين الوثائق المهمة.







وفي ملف مكافحة الإرهاب، أكد العميد ميري انخفاض الجرائم الإرهابية بنسبة 88% وتراجع "الدكات العشائرية" بنسبة 22%، مبيناً أن العمليات الأمنية أسفرت عن قتل نحو 222 إرهابياً من تنظيم وضبط عملات أجنبية، فضلاً عن الاستحواذ على أكثر من مليوني وثيقة مهمة تعود للتنظيم.



وتزامن ذلك مع تحول رقمي واسع شمل أتمتة 93% من مراكز الشرطة و100% من مديرية الأدلة الجنائية، وإنجاز مشروع الربط الإلكتروني للفنادق.



أما في ملف ، فقد شهدت الوزارة ارتفاعاً في معدل الضبطيات بنسبة 366% خلال ثلاث سنوات، حيث تم تفكيك 1231 شبكة، منها 171 شبكة دولية. وأسفرت الجهود القضائية عن صدور 286 حكماً بالإعدام بحق التجار، وأكثر من 21 ألف حكم قضائي مختلف بغرامات تجاوزت 71 مليار دينار.



وعلى صعيد تأمين الحدود، أنجزت الوزارة إنشاء 1117 مخفراً وملحقاً على امتداد الحدود الدولية، مع بناء 302 كيلومتر من الجدار الكونكريتي ونصب 1200 كاميرا حرارية مرتبطة بمركز القيادة في . وأدت هذه الإجراءات، المدعومة بـ 100 كيلومتر من الكيبل الضوئي و1056 منظومة طاقة شمسية، إلى إلقاء القبض على نحو 27 ألف متسلل وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والأدوية والمشتقات النفطية.



واستعرض ميري تطور ملفي الدفاع المدني والجنسية، حيث انخفضت معدلات الحرائق بنسبة 57% بعد تعزيز الأسطول بـ 369 عجلة وطائرتين مروحيتين للإنقاذ والإطفاء. وفي ملف الخدمات المدنية، أعلن عن إصدار قرابة 49 مليون بطاقة وطنية حتى الآن، مع استمرار العمل بطاقة إنتاجية تبلغ 40 ألف بطاقة يومياً.



وفي ملف السيادة الأمنية وحصر السلاح، أكد ميري الشروع في تنفيذ خطة "الأمن المناطقي"، كاشفاً عن تسجيل نحو 8000 قطعة سلاح أسبوعياً ضمن خطة حصر السلاح بيد الدولة. وأشار إلى استلام الوزارة للملف الأمني في 6 محافظات، ومحافظتين بشكل غير كامل، لتصل نسبة استلام الملف الأمني إلى 68%، مؤكداً أن يوم 16 آب 2026 سيكون موعداً لاستلام الملف الأمني بشكل كامل في عدد من المحافظات الأخرى.



وفي ملف مكافحة الفساد، أعلن ميري عن إجراءات إدارية حازمة شملت رفع مستوى إلى مديرية، مؤكداً صدور 4710 أحكام بحق ضباط ومنتسبين وموظفين طُردوا من الخدمة بتهم الفساد والرشوة، فضلاً عن طرد 5517 منتسباً هارباً من الخدمة. وفي إطار الشفافية، لفت إلى رفع 67,179 استمارة كشف ذمة مالية إلى وفق القانون.