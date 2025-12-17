الصفحة الرئيسية
برشلونة يهزم جوادالاخار ويبلغ ثمن نهائي كأس الملك
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
مؤشرات أمنية غير مسبوقة: انخفاض الجرائم الجنائية بنسبة 14% وارتفاع معدل اكتشافها إلى 80%
أمن
2025-12-17 | 03:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
420 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أعلنت
وزارة الداخلية
، اليوم الأربعاء، تحقيق تطور نوعي غير مسبوق في إمكانياتها وقدراتها الأمنية خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدة أن الأرقام المعلنة "تُسجل لأول مرة"، وتضمنت انخفاض الجرائم الجنائية بنسبة 14% والإرهابية بنسبة 88%، فيما لفتت إلى ضبط 222 إرهابياً من تنظيم "داعش" الإرهابي مع ملايين الوثائق المهمة.
وكشف رئيس دائرة العلاقات والإعلام،
العميد مقداد ميري
، في مؤتمر صحفي حضره مراسل
السومرية
، عن انخفاض الجرائم الجنائية المهمة (القتل العمد، الخطف، واللواط) بنسبة 14%، مع قفزة نوعية في معدل اكتشاف الجرائم الذي وصل إلى 80%، فيما ارتفعت أوامر القبض المنفذة إلى 86%، مع إنجاز 72% من الأوراق التحقيقية.
وفي ملف مكافحة الإرهاب،
أكد العميد ميري انخفاض الجرائم الإرهابية بنسبة 88% وتراجع "الدكات العشائرية" بنسبة 22%، مبيناً أن العمليات الأمنية أسفرت عن قتل نحو 222 إرهابياً من تنظيم
داعش
وضبط عملات أجنبية، فضلاً عن الاستحواذ على أكثر من مليوني وثيقة مهمة تعود للتنظيم.
وتزامن ذلك مع
تحول رقمي واسع
شمل أتمتة 93% من مراكز الشرطة و100% من مديرية الأدلة الجنائية، وإنجاز مشروع الربط الإلكتروني للفنادق.
أما في ملف
المخدرات
،
فقد شهدت الوزارة ارتفاعاً في معدل الضبطيات بنسبة 366% خلال ثلاث سنوات، حيث تم تفكيك 1231 شبكة، منها 171 شبكة دولية. وأسفرت الجهود القضائية عن صدور 286 حكماً بالإعدام بحق التجار، وأكثر من 21 ألف حكم قضائي مختلف بغرامات تجاوزت 71 مليار دينار.
كما أشار ميري إلى تنفيذ 7 عمليات خارج
العراق
وتبادل 1300 معلومة مع دول الجوار عبر 11 مذكرة تفاهم أمنية، بانتظار الموافقة على مسودة تعديل
قانون المخدرات
، لافتا إلى 126 مذكرة قبض بحق تجار دوليين، وتنفيذ 184 دورة في مجال
مكافحة المخدرات
.
وعلى صعيد تأمين الحدود،
أنجزت الوزارة إنشاء 1117 مخفراً وملحقاً على امتداد الحدود الدولية، مع بناء 302 كيلومتر من الجدار الكونكريتي ونصب 1200 كاميرا حرارية مرتبطة بمركز القيادة في
بغداد
. وأدت هذه الإجراءات، المدعومة بـ 100 كيلومتر من الكيبل الضوئي و1056 منظومة طاقة شمسية، إلى إلقاء القبض على نحو 27 ألف متسلل وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والأدوية والمشتقات النفطية.
واستعرض ميري تطور
ملفي الدفاع المدني والجنسية،
حيث انخفضت معدلات الحرائق بنسبة 57% بعد تعزيز الأسطول بـ 369 عجلة وطائرتين مروحيتين للإنقاذ والإطفاء. وفي ملف الخدمات المدنية، أعلن عن إصدار قرابة 49 مليون بطاقة وطنية حتى الآن، مع استمرار العمل بطاقة إنتاجية تبلغ 40 ألف بطاقة يومياً.
وفي ملف السيادة الأمنية وحصر السلاح،
أكد ميري الشروع في تنفيذ خطة "الأمن المناطقي"، كاشفاً عن تسجيل نحو 8000 قطعة سلاح أسبوعياً ضمن خطة حصر السلاح بيد الدولة. وأشار إلى استلام الوزارة للملف الأمني في 6 محافظات، ومحافظتين بشكل غير كامل، لتصل نسبة استلام الملف الأمني إلى 68%، مؤكداً أن يوم 16 آب 2026 سيكون موعداً لاستلام الملف الأمني بشكل كامل في عدد من المحافظات الأخرى.
وفي ملف مكافحة الفساد،
أعلن ميري عن إجراءات إدارية حازمة شملت رفع مستوى
قسم الرقابة
إلى مديرية، مؤكداً صدور 4710 أحكام بحق ضباط ومنتسبين وموظفين طُردوا من الخدمة بتهم الفساد والرشوة، فضلاً عن طرد 5517 منتسباً هارباً من الخدمة.
وفي إطار الشفافية،
لفت إلى رفع 67,179 استمارة كشف ذمة مالية إلى
هيئة النزاهة
وفق القانون.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
رغم انخفاض العدد.. نسبة حالات الطلاق "غير مسبوقة" خلال اب
01:18 | 2025-09-21
الداخلية تعلن تحقيق أفضل معدلات انخفاض في الجريمة
12:34 | 2025-10-23
بينها المخدرات.. الداخلية تعلن انخفاض كبير في معدل الجرائم بالعراق
10:21 | 2025-12-01
في العراق: انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 38%.. وارتفاع العنف المجتمعي 12%
03:57 | 2025-12-10
انخفاض الجرائم الإرهابية 88%
الدكات العشائرية إلى 22% في العراق
العميد مقداد ميري
مكافحة المخدرات
وزارة الداخلية
قانون المخدرات
السومرية نيوز
هيئة النزاهة
مركز القيادة
قسم الرقابة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بيت مثير للطائفية يزج بشاعر خلف قضبان المحتوى الهابط
محليات
38.99%
08:11 | 2025-12-15
بيت مثير للطائفية يزج بشاعر خلف قضبان المحتوى الهابط
08:11 | 2025-12-15
توقعات جديدة.. ما سيحصل الليلة ونهار الغد في العراق
محليات
20.74%
13:07 | 2025-12-15
توقعات جديدة.. ما سيحصل الليلة ونهار الغد في العراق
13:07 | 2025-12-15
من هو رئيس السن الذي سيتولى رئاسة الجلسة الأولى لمجلس النواب
سياسة
20.15%
06:39 | 2025-12-16
من هو رئيس السن الذي سيتولى رئاسة الجلسة الأولى لمجلس النواب
06:39 | 2025-12-16
محافظة عراقية تعطل الدوام غداً بسبب الاحوال الجوية
محليات
20.12%
15:18 | 2025-12-16
محافظة عراقية تعطل الدوام غداً بسبب الاحوال الجوية
15:18 | 2025-12-16
المزيد
