احتفالات رأس السنة في العراق: 12 توجيهًا أمنيًا من الدفاع المدني

أمن

2025-12-17 | 05:20
احتفالات رأس السنة في العراق: 12 توجيهًا أمنيًا من الدفاع المدني
216 شوهد

السومرية نيوز – محليات

أعلنت مديرية الدفاع المدني، جاهزيتها لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، بينما أصدرت إرشادات منعت فيها إطلاق الألعاب النارية في الأماكن المكتظة وبالقرب من محطات الوقود.

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية الدفاع المدني، نؤاس صباح شاكر إن "مديرية الدفاع المدني أكملت جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة من خلال وضع الخطط المناسبة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، بما في ذلك التعامل مع مخاطر إطلاق الألعاب النارية التي قد تؤدي إلى اندلاع حرائق وتسجيل إصابات بشرية"، بحسب الصحيفة الرسمية.

وأوضح صباح، أن مديرية الدفاع المدني اعتمدت في خطتها على محورين أساسيين: الأول يشمل الجوانب الاستباقية من خلال نشر مجموعة من التوجيهات والإرشادات المتعلقة بإطلاق الألعاب النارية، في حين يركز المحور الثاني على الجانب التنفيذي من خلال توزيع فرق الدفاع المدني في التقاطعات والشوارع الرئيسية والأماكن التي يُحتمل أن تشهد تجمّعات للمواطنين، لاسيما في بغداد، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تهدف إلى ضمان سرعة الاستجابة والتدخل الفوري لمعالجة الحوادث والحرائق، بالإضافة إلى تفادي الازدحام المروري خلال فترات الاحتفالات.

وتابع صباح، أن المديرية أصدرت إرشادات بشأن احتفالات رأس السنة تضمنت التالي:
1. يُمنع إطلاق الألعاب النارية من قبل الأطفال بشكل قاطع.
2. يُحظر إطلاق الألعاب النارية بالقرب من المستشفيات تجنبًا لإزعاج المرضى.
3. يُمنع إطلاق الألعاب النارية بالقرب من محطات تعبئة الوقود ومحطات تعبئة وتوزيع أسطوانات الغاز، وقرب المولدات الكهربائية.
4.يمنع منعاً باتاً استخدام الألعاب النارية بالقرب من صهاريج نقل الوقود.
5. يمنع إطلاق الألعاب النارية بالقرب من الأشجار، والنخيل، والمنازل السكنية.
6. يُمنع إطلاق الألعاب النارية بالقرب من الأسواق والمخازن التجارية.
7. يُحظر إطلاق الألعاب النارية بطريقة أفقية أو مباشرة نحو الأشخاص أو الممتلكات.
8. يُمنع استخدام الألعاب النارية كبيرة الحجم، نظرًا لاحتمالية تسببها في حروق، وإصابات في العين، وبتر الأصابع، وتشوهات دائمة في اليدين.
9. عدم إطلاق الألعاب النارية في الأماكن المغلقة أو المكتظة بالناس.
10. عدم إطلاق الألعاب النارية داخل المنازل، أو بالقرب من المواد القابلة للاشتعال مثل المشتقات النفطية وأسطوانات الغاز.
11. تسبب الألعاب النارية تلوثًا سمعيًا وبيئيًا نتيجة الغازات والأدخنة المنبعثة منها، كما تُحدث شعورًا بالخوف والهلع لدى الأطفال وتُسبب إزعاجًا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
12. في الحالات الطارئة، يجب سرعة الاتصال بالرقم الوطني للطوارئ 911 للإبلاغ عن الحوادث.
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-17
Play
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-17
من الأخير
Play
من الأخير
المالكي يشبّث بعرى الثالثة - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-16
Play
المالكي يشبّث بعرى الثالثة - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-16
Play
العراق في دقيقة 16-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-16
Play
نشرة ١٦ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-16
Live Talk
Play
Live Talk
المرأة العراقية وقيادة الدراجات النارية - Live Talk - الحلقة ١٨٢ | 2025
10:30 | 2025-12-16
Play
المرأة العراقية وقيادة الدراجات النارية - Live Talk - الحلقة ١٨٢ | 2025
10:30 | 2025-12-16
عشرين
Play
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
Play
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
Play
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Play
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Biotic
Play
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Play
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
Play
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
Play
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
