برشلونة يهزم جوادالاخار ويبلغ ثمن نهائي كأس الملك
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550272-639015636754736544.jpg
احتفالات رأس السنة في العراق: 12 توجيهًا أمنيًا من الدفاع المدني
أمن
2025-12-17 | 05:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
216 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
مديرية الدفاع المدني
، جاهزيتها لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، بينما أصدرت إرشادات منعت فيها إطلاق الألعاب النارية في الأماكن المكتظة وبالقرب من محطات الوقود.
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في
مديرية الدفاع المدني
، نؤاس صباح شاكر إن "
مديرية الدفاع
المدني أكملت جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة من خلال وضع الخطط المناسبة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، بما في ذلك التعامل مع مخاطر إطلاق الألعاب النارية التي قد تؤدي إلى اندلاع حرائق وتسجيل إصابات بشرية"، بحسب الصحيفة الرسمية.
وأوضح صباح، أن مديرية الدفاع المدني اعتمدت في خطتها على محورين أساسيين: الأول يشمل الجوانب الاستباقية من خلال نشر مجموعة من التوجيهات والإرشادات المتعلقة بإطلاق الألعاب النارية، في حين يركز المحور الثاني على الجانب التنفيذي من خلال توزيع فرق الدفاع المدني في التقاطعات والشوارع الرئيسية والأماكن التي يُحتمل أن تشهد تجمّعات للمواطنين، لاسيما في
بغداد
، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تهدف إلى ضمان سرعة الاستجابة والتدخل الفوري لمعالجة الحوادث والحرائق، بالإضافة إلى تفادي الازدحام المروري خلال فترات الاحتفالات.
وتابع صباح، أن المديرية أصدرت إرشادات بشأن احتفالات رأس السنة تضمنت التالي:
1. يُمنع إطلاق الألعاب النارية من قبل الأطفال بشكل قاطع.
2. يُحظر إطلاق الألعاب النارية بالقرب من المستشفيات تجنبًا لإزعاج المرضى.
3. يُمنع إطلاق الألعاب النارية بالقرب من محطات تعبئة الوقود ومحطات تعبئة وتوزيع أسطوانات الغاز، وقرب المولدات الكهربائية.
4.يمنع منعاً باتاً استخدام الألعاب النارية بالقرب من صهاريج نقل الوقود.
5. يمنع إطلاق الألعاب النارية بالقرب من الأشجار، والنخيل، والمنازل السكنية.
6. يُمنع إطلاق الألعاب النارية بالقرب من الأسواق والمخازن التجارية.
7. يُحظر إطلاق الألعاب النارية بطريقة أفقية أو مباشرة نحو الأشخاص أو الممتلكات.
8. يُمنع استخدام الألعاب النارية كبيرة الحجم، نظرًا لاحتمالية تسببها في حروق، وإصابات في العين، وبتر الأصابع، وتشوهات دائمة في اليدين.
9. عدم إطلاق الألعاب النارية في الأماكن المغلقة أو المكتظة بالناس.
10. عدم إطلاق الألعاب النارية داخل المنازل، أو بالقرب من المواد القابلة للاشتعال مثل المشتقات النفطية وأسطوانات الغاز.
11. تسبب الألعاب النارية تلوثًا سمعيًا وبيئيًا نتيجة الغازات والأدخنة المنبعثة منها، كما تُحدث شعورًا بالخوف والهلع لدى الأطفال وتُسبب إزعاجًا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
12. في الحالات الطارئة، يجب سرعة الاتصال بالرقم الوطني للطوارئ 911 للإبلاغ عن الحوادث.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
احتفالات رأس السنة في العراق
12 توجيهًا أمنيًا من الدفاع المدني
مديرية الدفاع المدني
السومرية نيوز
مديرية الدفاع
سومرية نيوز
السومرية
العراق
بغداد
التنف
+A
-A
