"الدليل الصامت يتكلم".. الشرطة تفك لغز جريمة قتل غامضة في بابل

وبحسب بيان للقيادة، فقد وردت معلومات عن وجود جثة مرمية في المنطقة، وعند وصول فرق التحقيق، تم العثور على الضحية مصاباً بجرح في الأذن اليمنى وفتحة صغيرة ناجمة عن ضربة خارجية مجهولة الأداة. ونُقلت الجثة إلى مستشفى العام لاستكمال الإجراءات القانونية والفنية.وشكّلت قيادة الشرطة فريق عمل مشترك من قسمي شرطة المحاويل ومكافحة الجرائم، وبمشاركة شعبة مكافحة إجرام القضاء، لتحديد هوية المتهمين. وأسفرت التحقيقات الرقمية والميدانية عن حصر الشك في متهمين اثنين، نفّذ ضدهم كمين محكم أسفر عن توقيفهما بعد مواجهة بالأدلة والقرائن الفنية والمكالمات الهاتفية، حيث اعترف أحدهما بارتكاب الجريمة باستخدام سلاح ناري من نوع "مسدس صوتي محور".وفي خطوة احترافية، تمكنت مفارز النجدة النهرية (الغواصين) من العثور على السلاح المستخدم داخل نهر العبّارة، وتم ضبطه وفق المحاضر القانونية. وأُجريت إجراءات كشف الدلالة للمتهم المعترف بإشراف ، حيث جاءت أقواله متطابقة مع التحقيقات، وتم توقيفهما وفق أحكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات.