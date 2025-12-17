"نقل بكوستر".. تفاصيل جديدة حول هروب محكوم بالاعدام في منطقة الباب الشرقي ببغداد

وقال المصدر لـ ، انه "بتاريخ اليوم الأربعاء الـ17 من كانون الأول الحالي، وأثناء مرور رتل نقل سجناء بواسطة باص (كوستر) قرب ، وأثناء ازدحام حركة السير، قام أحد السجناء غير مقيد اليدين بالقفز من شباك عجلة الكوستر المخصصة للنقل باتجاه منطقة البتاوين ببغداد".وأضاف انه "تم فتح تحقيق مع القوة التي قامت بنقل السجناء".وأفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بتفاصيل ما جرى في ساحة التحرير وسط ، بعد قيام سجين بالهروب وإطلاق نار في الهواء لإيقافه.وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إنه "أثناء نقل أحد السجناء من مكان الى آخر، حاول الهرب من عجلة نقل السجناء التابعة لوزارة العدل ضمن مقتربات ساحة التحرير وسط بغداد".وأضاف المصدر، أن "القوة المرافقة أقدمت على إطلاق النار في لغرض إيقافه، وتمكنت من ذلك بعد مطاردة قصيرة انتهت بالقبض على السجين".