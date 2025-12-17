حادثة اثارت الجدل.. اعتقال شخص اعتدى على مقبرة مسيحية في اربيل

وذكر بيان للمجلس، "بعد تشويه عدد من شواهد قبور المسيحيين في 13 كانون الأول/ الجاري في ، قامت بالتحقيق في القضية وتمكنوا من كشف هوية المنفذ الذي يُدعى (حسين صالح مصطفى) وألقت القبض عليه"، لافتاً على أنه "اعترف صراحة بالتهم الموجه إليه وأنه ارتكب فعلته تحت تأثير الكحول".يشار إلى أن المتهم المذكور تم القبض عليه في عام 2022 بتهمة إحراق مرقد في سوق حيث نال عقابه القانوني واُطلق سراحه فيما بعد.وفي يوم 3 كانون الأول الجاري، تعرضت مقبرة في قضاء كويه بأربيل لاعتداء من قبل مجهولين حيث قاموا بتكسير شواهد عدد من القبور، وأثارت هذه الحادثة الجدل.