حقيقة وقوع انفجارات داخل قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من أنباء تتحدث عن وقوع انفجارات داخل ، عارية عن ".واكدت أن "القاعدة تشهد استقراراً أمنياً تاماً، ولا توجد أي حوادث انفجار أو ما يؤثر على سير العمل فيها"، داعيةً وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية المتمثلة بموقع ومنصات الوزارة حصراً".وشددت الوزارة أنها "ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات التي تسعى إلى بث الاخبار الكاذبة وإثارة الذعر بين المواطنين".