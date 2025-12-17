في بابل.. مقتل أم وابنها بإطلاق نار

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بمقتل أم وابنها بإطلاق نار في ناحية الشوملي بمحافظة .

وقال المصدر في حديث لـ ، "جريمة هزت في ناحية الشوملي مقتل أم وابنها بإطلاق نار". وأضاف المصدر أن "القوات الامنية طوقت مسرح الجريمة وتم تشكيل فريق عمل متخصص باشراف ".