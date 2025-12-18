حادث مروري مروع يفجع عائلتين في بغداد (صور)

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حادثا مروريا عنيفا وقع فجر اليوم الخميس بين عجلتين أثناء مرورهما قرب محطة وقود (اللؤلؤة) على سريع الدورة جنوبي ".وأضاف المصدر، أن "الحادث أدى الى ضابط برتبة عميد في جهاز المخابرات وزوجته وإصابة اثنين من أطفاله في السيارة الأولى"، مشيرا الى "مصرع رجل وإصابة امرأة كانوا في السيارة الثانية".