https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550529-639016550892338247.jpg
بالتعاون مع إيران.. الداخلية تعلن ضبط 64 كيلوغراماً من المواد المخدرة في عبادان
أمن
2025-12-18 | 06:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
96 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أعلنت
وزارة الداخلية
، اليوم الخميس، ضبط (64) كيلوغراماً من المواد المخدرة الخطرة وإلقاء القبض على متهم بالجرم المشهود في مدينة
عبادان
بالتعاون الوثيق مع
إدارة مكافحة المخدرات
الإيرانية.
الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان
المديرية العامة
لشؤون
المخدرات
والمؤثرات العقلية، وبتوجيه مباشر من
وزير الداخلية
، وبعد استحصال الموافقات الأصولية، ومن خلال تنسيق أمني دولي فاعل مع الجانب الإيراني، تمكنت من ضبط (64) كيلوغرامًا من المواد المخدرة الخطرة وإلقاء القبض على متهم بالجرم المشهود.
وقد نُفذت هذه العملية النوعية – بحسب البيان - في مدينة
عبادان
، بواسطة مفرزة متخصصة من المديرية العامة لشؤون المخدرات، وبالتعاون الوثيق مع
إدارة مكافحة المخدرات
الإيرانية، في إطار الجهود المشتركة لمكافحة هذه الآفة العابرة للحدود.
وأكدت الوزارة أن العمل الأمني المشترك، القائم على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مع الدول الصديقة، أثبت فاعليته في توجيه ضربات موجعة لشبكات المخدرات، ومنع انتشار هذه السموم التي تستهدف أمن المجتمع واستقراره، مجددة التزامها بمواصلة هذا النهج لحماية المواطنين والحفاظ على السلم المجتمعي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الداخلية تعلن تفكيك 1200 شبكة مخدرات وضبط 14 طناً من المواد المخدرة
03:26 | 2025-11-25
قتال ومواجهات وضبط 11 كغم من المواد المخدرة في البصرة
01:51 | 2025-11-25
القضاء: إتلاف نحو 104 كيلو غرام من المواد المخدرة في البصرة
00:34 | 2025-11-13
احباط تهريب 3 كغم من المواد المخدرة في سيارة تحمل لوحات اجنبية بمنفذ عرعر
13:13 | 2025-10-12
بالتعاون مع إيران
الداخلية تعلن ضبط 64 كيلوغراماً من المواد المخدرة في عبادان
إدارة مكافحة المخدرات
المديرية العامة
مكافحة المخدرات
وزارة الداخلية
السومرية نيوز
وزير الداخلية
سومرية نيوز
السومرية
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الخميس
محليات
50.34%
13:00 | 2025-12-17
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الخميس
13:00 | 2025-12-17
برد شديد يداهم العراق.. الامطار ستنزل متجمدة ثم تسقط كـ"ماء بارد" عند الوصول
أخبار الطقس
20.15%
01:32 | 2025-12-17
برد شديد يداهم العراق.. الامطار ستنزل متجمدة ثم تسقط كـ"ماء بارد" عند الوصول
01:32 | 2025-12-17
تغييرات دراماتيكية في طقس العراق.. ضعف تدريجي للحالة الممطرة وتحذيرات من الضباب
محليات
16.45%
11:35 | 2025-12-17
تغييرات دراماتيكية في طقس العراق.. ضعف تدريجي للحالة الممطرة وتحذيرات من الضباب
11:35 | 2025-12-17
محافظة عراقية تعطل الدوام غداً بسبب الاحوال الجوية
محليات
13.06%
15:18 | 2025-12-16
محافظة عراقية تعطل الدوام غداً بسبب الاحوال الجوية
15:18 | 2025-12-16
أحدث الحلقات
ناس وناس
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
ناس وناس
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
مايك السومرية
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
مايك السومرية
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
من الأخير
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
من الأخير
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-17
Live Talk
اسرار لغة الجسد للنجاح في المقابلات الوظيفية - Live Talk - الحلقة ١٨٣ | 2025
10:30 | 2025-12-17
Live Talk
اسرار لغة الجسد للنجاح في المقابلات الوظيفية - Live Talk - الحلقة ١٨٣ | 2025
10:30 | 2025-12-17
استديو Noon
الصمت 17-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-17
استديو Noon
الصمت 17-12-2025 | 2025
07:00 | 2025-12-17
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 17-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-17
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 17-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-17
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 17-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-17
طل الصباح
الأبراج - كاسيت 17-12-2025 | 2025
00:30 | 2025-12-17
جات بالليل
أرقام وأغاني 16-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-16
جات بالليل
أرقام وأغاني 16-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-16
اخترنا لك
إحباط تهريب 6 أجانب إلى بغداد
04:11 | 2025-12-18
شجار وإطلاق نار وخلافات بين مواطنين ومستثمر.. ماذا حدث في الزعفرانية؟ (فيديو)
03:45 | 2025-12-18
حادث مروري مروع يفجع عائلتين في بغداد (صور)
02:27 | 2025-12-18
في بابل.. مقتل أم وابنها بإطلاق نار
15:05 | 2025-12-17
حقيقة وقوع انفجارات داخل قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية
11:00 | 2025-12-17
حادثة اثارت الجدل.. اعتقال شخص اعتدى على مقبرة مسيحية في اربيل
10:40 | 2025-12-17
