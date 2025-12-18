خلية الاعلام الامني تكشف عن تمرين مشترك اليوم

وجاء في بيان للخلية، "تنوه خلية إلى تنفيذ تمرين مشترك لفحص كفاءة وجاهزية الدفاعات الجوية، وذلك من الساعة 06:00 ولغاية الساعة 08:00".

ويأتي هذا التمرين وفق البيان ضمن السياقات التدريبية الدورية المعتمدة.



ودعت الأمني المواطنين إلى "الاطمئنان، مع اعتماد المعلومات الصادرة من المصادر الرسمية".