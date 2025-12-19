الإطاحة بـ 3 ارهابيين في بغداد والأنبار

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استكمالاً لجهودها المستمرة للقضاء على جميع المطلوبين والعابثين بأمن البلاد ووفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة وبعمليات نوعية متفرقة تمكن أبطال مديرية الاستخبارات العسكرية في اقسام الاستخبارات والأمن في الفرق (6- 17 - 7 ) من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في العاصمة والأنبار".وتابع، ان "المتهمون صادرة بحقهم مذكرات قبض سابقة وفق أحكام المادة (1/4) من قانون مكافحة الأرهاب حيث جرى تسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".