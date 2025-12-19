كركوك تنعى العقيد "زيد عادل": مسيرة مهنية مشرفة

وذكر بيان للقيادة، أنه "بمزيدٍ من الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى ، وعلى رأسها قائد الحقوقي فتاح ، وكافة الضباط والمنتسبين، استشهاد أحد رجالها الأوفياء العقيد صبيح، المنسوب إلى مديرية الجنائية والحركات".وأضاف البيان أن "القيادة تستذكر المسيرة المهنية المشرفة للفقيد وعطاءه المخلص في أداء واجبه الوطني"، معربة عن "خالص تعازيها وأصدق مواساتها إلى عائلة الشهيد وزملائه ورفاقه".وكانت قد تداولت مواقع إخبارية وبعض صفحات التواصل الاجتماعية، أنباء عن اغتيال العقيد زيد عادل بطلق ناري امام منزله، في منطقة عرفة.