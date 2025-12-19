وذكر بيان للقيادة، "عمل نوعي تقوم به مفاصل قواتنا الأمنية البطلة ضمن جميع قواطع المسؤولية، ومن بينها قاطع ، فقد تم تنفيذ عملية أمنية ناجحة، وفقاً لمعلومات دقيقة من الشجعان في مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف ومتابعة وتخطيط من خلية الاستهداف التابعة لقيادة ، إذ دكت طائرات F_16 وصقورها الشجعان مضافتين للإرهابيين في شمالي ".وأضاف البيان، ان هذه العملية "أسفرت بحسب المعلومات الأولية عن قتل مجموعة من عصابات الإرهابية كانوا داخل المضافتين وتدمير أسلحة وأعتدة ومعدات ومواد لوجستية".