اغتيال "عقيد كركوك".. الداخلية تفكك شيفرة الجريمة وهذا ما كشفته التحقيقات

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ ، انه "بجهود ومتابعة الفريق المكلف بالتحقيق، تم الكشف عن ملابسات حادثة قتل العقيد صبيح في . وأظهرت التحقيقات أن دوافع الجريمة كانت جنائية، حيث قام شخصان من منتسبي الشرطة، زملاء للفقيد، بارتكاب عملية القتل نتيجة خلافات مع العقيد ثم لاذا بالفرار".وأضاف البيان، انه "بعد تعميم أوصاف السيارة والمشتبه بهما، تم التوصل إلى تحديد هويتهما، حيث تبين أن أحدهما قد انتحر داخل العجلة في منطقة ليلان، بينما تم القبض على الشخص الثاني الذي هو شقيقه واعترف بارتكابهما جريمة القتل، كما تم ضبط الأدلة المادية ذات الصلة في موقع الحادث، ما أسهم في كشف كل أركان الجريمة وفك غموضها وأجري كشف الدلالة وجاء مطابقا".وأكدت الوزارة، "استمرارها في متابعة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، بما يحفظ حقوق العدالة والأمن في البلاد".